Förster möchte bewährte Traditionen des ehemaligen Pfarrers Hans Hecht weiterhin pflegen. Ihr liegt die Arbeit mit Jugendlichen am Herzen © Nicole Kari

Vor einiger Zeit steckten ihre Füße noch in Rentierfellschuhen, die sie vor der klirrenden Kälte in Norwegen schützten. Zehn Jahre lang predigte Franziska Förster im hohen Norden.

Mit 1. September ist sie in wärmere Gefilde umgezogen. Die gebürtige Deutsche ist die neue evangelische Pfarrerin in Osttirol. Ein Tätigkeitsfeld, in das sich die 39-Jährige langsam einarbeiten muss. Immerhin erstreckt sich ihr Zuständigkeitsbereich auf ganz Osttirol und das Obere Drautal sowie Mölltal und umfasst 925 Gläubige (siehe auch Infokasten unten).