Realisierung des seit Jahrzehnten diskutierten Radweges durch die Lieserschlucht zwischen Spittal und Seeboden ist in Reichweite.

Der weiß markierte Streifen in der engen Schlucht ist Radfahrern nicht mehr zumutbar © RIE-PRESS

So ernst wie jetzt, war es mit dem Beginn des Radwegbaus durch die Lieserschlucht noch nie. Voraussichtlich ab November wird mit den Vorbereitungsarbeiten zwischen Spittal und Seeboden begonnen. Wie aus dem Büro von Straßenbaureferent Martin Gruber zu erfahren war, wird mit einem Teilstück des insgesamt 2,5 Kilometer langen Radwegs, der ohne Kragplatten errichtet werden kann, begonnen.

„Gegenüber des Marienheimes gibt es einen Parkplatz. Dort fangen wir im Böschungsbereich zwischen der Straße und der Lieser an, eine Rohtrasse für den Radwegs herzustellen. Dieser wird quasi in die Böschung hineingebaut“, schildert Landesrat Gruber.