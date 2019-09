Facebook

Stadträtin Ina Rauter © Willi Pleschberger

Ins Kreuzfeuer der Kritik ist die Spittaler Bildungsstadttätin Ina Rauter (Team Kärnten Spittal) bei der Gemeinderatssitzung in Spittal geraten: Neos-Gemeinderat Hermann Bärntatz hatte eine Anfrage betreffend Erhalt des Bildungsangebotes Montessori an der Volksschule (VS) Spittal gestellt. Obwohl es für das Schuljahr 2019/20 ursprünglich 16 Anmeldungen für eine erste Montessori-Klasse an der VS West gegeben hat, konnte zu Schulanfang keine Klasse starten.