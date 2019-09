Facebook

Klare Fernsicht erwartet heute Vormittag Wanderer in Oberkärnten © Michaela Viertler

Schwacher Zwischenhocheinfluss bestimmt unser Wettergeschehen. Am Freitag zeigt sich die Sonne daher überall in Oberkärnten länger am Himmel und die Temperaturen steigen in allen Höhenlagen. Allerdings wird diese Erwärmung von hohen Wolkenfeldern begleitet, welche sich mitunter vor die Sonne schieben. Vor allem am Nachmittag wird die Sonne wieder häufiger verdeckt. In den Niederungen rund um das Drautal erwärmt sich die Luft zum Teil deutlich über 20 Grad.