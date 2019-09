Facebook

Spittal muss sich als Wirtschaftsstandort besser vermarkten © Camilla Kleinsasser

Wenn sich die Stadtväter jetzt auf die Schultern klopfen und erklären, wie gut sie die Vorarbeiten für den Neubau der Firma Lindner vorbereitet haben, so hat dies in gewissen Bereichen seine Richtigkeit. An dieser Stelle sei aber daran erinnert, dass der Start eher holprig war. Die Unternehmerfamilie wurde über Monate hingehalten, ihren Plänen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Erst als an die Öffentlichkeit drang, dass eine Abwanderung des Unternehmens mit seinen mehr als 300 Mitarbeitern im Raum stand, war Feuer am Dach im Rathaus.

Kein Einzelfall, wie man meinen möchte. Im Gemeinderat wurde ein weiterer Fall aufgezeigt: Ein Unternehmer, der seinen Betrieb in Molzbichl neu ansiedeln möchte und dafür einen Grund von der Stadt kaufen wollte, wartete ebenfalls mehrere Monate auf eine Antwort. Da ist schon noch Luft nach oben, um ein moderner Wirtschaftsstandort zu werden.