Bernhard Zlanabitnig, Eva-Maria Höfer, Ina Lerchbaumer und Hansjörg Winkler © WILLI PLESCHBERGER

Mit Liedern aus dem Süden begeisterte Startenor Rolando Villazón bei den Musikwochen in Millstatt. Am Klavier von der Kanadierin Carrie-Ann Matheson begleitet, sang sich der mexikanisch-französische Opernsänger in die Herzen der rund 450 Zuhörer. Musikwochen-Intendant Bernhard Zlanabitnig freute sich am Ende der Saison über ein ausverkauftes Haus und dankte den langjährigen Unterstützern Raiffeisenbank Millstätter See mit Direktor Hansjörg Winkler sowie den Unternehmern Eva-Maria und Christian Höfer. Die Liedauswahl war den meisten Zuhörern zwar unbekannt, nichtsdestotrotz gelang es dem Tenor, der auf allen großen Bühnen der Welt singt, das Publikum mit seiner samtigen, nuancenreichen Stimme in den Bann zu ziehen.