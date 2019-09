Vor allem am Vormittag wird es laut unserem Wetterexperten recht sonnig sein.

Heute wird es wieder wärmer © Markus Traussnig

Vorübergehend sonniger, Erwärmung bis auf 20 Grad. Der Luftdruck steigt und mit Drehung des Windes auf Nordwest bessert sich das Wetter deutlich. Es gibt Zwischenaufheiterungen. Vor allem der Vormittag verläuft vorübergehend recht sonnig oder gering bewölkt. Schon gegen Mittag schieben sich von Westen her wieder vermehrt Wolkenfelder vor die Sonne, es bleibt aber weitgehend trocken. Im Raum Spittal an der Drau liegen die höchsten Werte bei rund 20 oder 21 Grad am Nachmittag. "Zumeist können die herrschenden Wetterbedingungen im Freien für allerlei Aktivitäten genutzt werden", fasst der Wetterfachmann Werner Troger zuletzt noch einmal zusammen.