Bei einer der größten Geschenkaktion der Welt kann jeder mitmachen. Einfach Päckchen packen, zur Sammelstelle bringen und Kinder in armen Ländern Weihnachtsfreude bereiten.

Dank der Aktion durfte sich zum Beispiel auch die vierjährige Dasha in der Ost-Ukraine über ein Geschenk freuen © KK/Samaritan's Purse e.V.

Das Strahlen der Kinder über die Geschenke, sei es ein Schal, ein Federpennal, ein kleines Spielzeug oder eine Tafel Schokolade im bunt verpackten Schuhkarton, hat Sina Gasser selbst in Bulgarien miterlebt: „Schön war auch, wie sich die Eltern, die sich so etwas nicht leisten können, mitfreuen.“ Daher unterstützt die Spittalerin die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auch heuer wieder, indem sie Päckchen dafür sammelt. Ebenso wie Rita Saueregger in Dellach/Gail: „Oft möchten die Leute nicht nur Geld spenden. Bei den Päckchen wissen sie, dass ein Kind damit eine Freude haben wird.“