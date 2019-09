Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Schwerverletzte wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen © Brunner Images

Am Mittwoch gegen 10 Uhr kam ein 90-jähriger Pensionist aus dem Bezirk Hermagor mit seinem PKW auf der Gailtalstraße im Freilandgebiet von Birnbaum aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über eine zur Straße hin abgesenkte Leitschiene und stürzte in weiterer Folge sich mehrmals überschlagend rund 85 Meter über eine steil abfallende Wiese. Dort stieß der Pkw gegen einen Holzstapel und kam seitlich liegend zum Stillstand. Eine Spaziergängerin wurde Ohrenzeugin des Unfalles und setzte sofort über Handy-Notruf die Rettungskette in Gang.