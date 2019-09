Das historische Gut in Lurnfeld wird auf internationalen Immobilienplattformen angeboten. Kritik dazu übt Nationalrat Erwin Angerer.

Schloss Drauhofen in der Gemeinde Lurnfeld wird um 2,5 Millionen Euro zum Verkauf angeboten © Camilla Kleinsasser

Nachdem die Schüler der landwirtschaftlichen Fachschule Drauhofen in den neuen Trakt der nahe gelegene Fachschule Litzlhof eingezogen sind, wird das im Besitz des Landes Kärnten befindliche Schloss Drauhofen verkauft. Nationalratsabgeordneter Erwin Angerer kritisiert in einer Aussendung, dass „Schloss Drauhofen über eine internationale Immobilienplattform ins Ausland verscherbelt werden soll“. Laut Angerer könnte das Schloss ein Behördenzentrum werden, in dem ein Landesunternehmen untergebracht werden könnte, etwa die Wildbach- und Lawinenverbauung oder ein Seminarzentrum für die Jägerschaft.