Der Litzlhof wurde um einen Zubau erweitert, in dem sich Klassen- und Praxisräume sowie Zimmer befinden © Camilla Kleinsasser

"Wir arbeiten noch am Gemeinsamen“, sagt Herma Hartweger, die die ehemalige Fachschule Drauhofen über viele Jahre als Direktorin geleitet hat. Den Standort gibt es nun zwar nicht mehr, das Bildungsangebot besteht aber als Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement am Litzlhof weiter. Aus den beiden Fachschulen Drauhofen und Litzlhof wurde mit Beginn dieses Schuljahrs also ein gemeinsames landwirtschaftliches Bildungszentrum. Am Litzlhof wurde dafür ein Zubau errichtet, seit 9. September herrscht Schulbetrieb für insgesamt 239 Schüler – 190 im Fachbereich Landwirtschaft (darunter auch 18 Mädchen) und 49 im Fachbereich Betriebs- und Haushaltsmanagement. „Im Unterricht können wir nun verstärkt Synergien nutzen, EDV und Englisch werden auch gemeinsam unterrichtet“, sagt Direktor Josef Huber.