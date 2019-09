Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresa Beitl lädt am 27. September zur Finissage nach Gmünd © WILLI PLESCHBERGER

„Die Kuh ist viel mehr als nur ein Nutztier. Sie ist Grundlage unserer Zivilisation und somit Partner von uns Menschen. In meinen Porträts setze ich dem Tier als Individuum ein Denkmal“, sagt Künstlerin Theresa Beitl, die sich seit 15 Jahren mit Kühen und der Situation der Milchbauern intensiv beschäftigt und seit zwei Monaten als „Artist in Residence“ in der Galerie im Maltator in Gmünd tätig ist. Sie lädt am 27. September von 16 bis 19 Uhr zur Finissage in das Atelier.