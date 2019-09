Facebook

In der Ortschaft Feistritz erinnert diese Betonstütze an Bauarbeiten für die geplante Reichsautobahn © NICOLE KARI

Es waren groß gedachte Pläne, die nie in die Tat umgesetzt wurden. Die Rede ist vom Reichsautobahnbau im Katsch- und Liesertal zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Zu diesem Zweck wurden Zwangsarbeiterlager im Maltatal errichtet. Ein Mahnmal dieser mit Leid verbundenen Bautätigkeit steht in Malta, und zwar im Freizeitgebiet Rödern in der Ortschaft Feistritz: eine Betonstütze, die langsam, aber sicher, verfällt.