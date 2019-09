Facebook

Sandra Taurer, Bettina Daxer, Michaela Payer, Sonja Peitler, Manuela Penker und Karina Lochner © Camilla Kleinsasser

Für die Präsentation ihres neuen Kalenders, der ab sofort bei jeder Lady, bei Steinbock Trachten & Mode, im "Studio Seven" in Spittal sowie im Haaratelier Doris Wielscher in Millstatt für den guten Zweck gekauft werden kann, haben sich die Damen des Ladies Circle 5 Spittal mit Präsidentein Michaela Payer heuer etwas Besonderes einfallen lassen: Es wurde zum Charity Nostalgie Picknick in den Stadtpark geladen.