Blick in das Grab der Gepfählten © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Der Künstler hat die Szene an einem Regentag angesetzt. Über der Toten im Grab geht ein bärtiger Mann in die Knie, der gerade zum ersten Schlag ansetzt. In der linken Hand hält er einen spitzen Holzpflock, den er der Leiche mit dem Hammer in seiner Rechten gleich in die Herzgegend rammen wird. Dahinter stehen Dorfbewohner, manche schauen grimmig, manche entsetzt, manche recht zufrieden drein. Eine Mutter hält ihrem Kind die Augen zu.