Am 12. September verunglückten in Großkirchheim zwei rumänische Forstarbeiter tödlich. Einblicke in einen unterbezahlten Knochenjob unter Lebensgefahr – mit Zwölf-Stunden-Schichten und Zeitdruck der Firmen.

Unter Einsatz ihres Lebens arbeiten Rumänen das Schadholz auf © EXPA/ Johann Groder

So weit das Auge reicht liegen sie am Boden. Lärchen, die jahrzehntelang kerzengerade in den Himmel wuchsen, Fichten mit 100 Zentimetern Durchmesser. Umgestoßen oder abgeknickt wie Zündhölzer vom Sturm, der über Großkirchheim tobte. Nicht kürzlich, sondern am 29. Oktober des Vorjahres. 100.000 Festmeter fegte „Vaia“ hinweg, zwei Drittel sind aufgearbeitet.