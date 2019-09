Mit dieser Anlage soll die Region Gmünd Liesertal Maltatal in den nächsten Jahrzehnten ausreichend mit elektrischer Energie versorgt werden. Mit der bisher bestehenden Infrastruktur wäre das langfristig nicht mehr möglich gewesen.

Das neue Umspannwerk ist in Betrieb gegangen © Kelag/GERNOT GLEISS

Auf dem Treffenboden oberhalb von Gmünd hat die KNG-Kärnten Netz GmbH ein neues Umspannwerk errichtet. „Der Bau des Umspannwerkes Gmünd wurde notwendig, um alle Kunden in dieser Region auch in den kommenden Jahrzehnten ausreichend und sicher mit Strom versorgen zu können“, sagt Michael Marketz, Geschäftsführer der KNG-Kärnten Netz GmbH. „Wir sehen, dass der Stromverbrauch steigt, zusätzlich müssen wir das Stromnetz ausbauen, für Elektro-Mobilität, die zunehmende Einspeisung von Photovoltaik-Anlagen und die Einspeisung von neuen Wasserkraftwerken in unser Netz.“ Es wurden rund 3,6 Millionen Euro investiert.