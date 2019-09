Kleine Zeitung +

Alkoholsucht "Das Bewusstsein, alkoholkrank zu sein, ist nicht da"

40.000 Menschen sind in Kärnten alkoholkrank, die Dunkelziffer ist viel höher. Ein neues Projekt bringt 300 Menschen in eine ambulante Therapie. 3,2 Millionen Euro werden investiert: Geplanter Start in den Bezirken Spittal, Villach und Hermagor im Oktober.