Villach, Winklern, Radenthein Fünf Verletzte bei Motorrad-Unfällen

Schwer verletzt wurde ein Feldkirchner und seine Beifahrerin aus Deutschland, die in Villach von der Fahrbahn abkamen und in einen Wald stürzten sowie der Lenker eines Leichtmotorrades in Radenthein.