Arcana schuf vor 75 Jahren die Grundlage für den Pharma-Standort Oberkärnten. Procter & Gamble knackte in Spittal nun die 500 Mitarbeiter-Marke.

Klaus Raunegger: „Es wäre schön, wenn wir es bis zu meiner Pensionierung auf 1000 Mitarbeiter schaffen“ © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

In einer Garage in Kremsbrücke begann vor 75 Jahren die Erfolgsgeschichte eines der größten Arbeitgeber Oberkärntens. Der junge Chemiker Wilhelm Hurka gründete dort mit seiner Frau Gertraud 1944 das Unternehmen „Arcana“, das 1984 an „Merck“ verkauft wurde und seit Ende 2018 zu „Procter & Gamble“ gehört.