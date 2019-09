Facebook

Den Garten liebt Sonnleitner nach wie vor, nur kleiner soll er nun werden © Marlis Jost

Mit der heurigen „Gans to go“ des Restaurants Kellerwand im Dezember geht auch Sissy Sonnleitner. Die Haubenköchin schließt nicht nur Hotel, Restaurant und Kochschule in Mauthen. „Es wird ein großer Schnitt“, sagt Sonnleitner. „Wir verkaufen das Haus in dem zehn Familien-Generationen gelebt haben. Fünf Generationen Färber, fünf Generationen Gastwirte.“ Tochter Stefanie, die 15 Jahre mit ihrer Mutter gekocht hat, möchte den Betrieb nicht alleine weiter führen. Sie wechselt zum Biohotel Daberer in St. Daniel.