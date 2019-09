Teenager war am elterlichen Landwirtschaftsareal in Kötschach-Mauthen tätig. Er musste schwer verletzt ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Holzspalten passierte der schwere Unfall © Haselmann

Holzarbeiten erledigte am Donnerstag gegen 10 Uhr ein 16-jähriger Schüler aus dem Bezirk Hermagor am elterlichen Landwirtschaftsareal in Kötschach-Mauthen.