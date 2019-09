16-Jähriger war am elterlichen Landwirtschaftsareal in Kötschach-Mauthen tätig, bei Lienz geriet ebenfalls ein Mann in einen Holzspalter.

Beim Holzspalten passierte der schwere Unfall © Haselmann

Holzarbeiten erledigte am Donnerstag gegen 10 Uhr ein 16-jähriger Schüler aus dem Bezirk Hermagor am elterlichen Landwirtschaftsareal in Kötschach-Mauthen. Als er mit dem Hydraulikspalter hantierte, verletzte er sich schwer an einer Hand und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.