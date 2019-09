Zum Frontalzusammenstoß von zwei Pkw kam es im Bereich einer Kreuzung auf der Katschberg Straße. Die beiden Fahrzeuglenker und ein Beifahrer wurden unbestimmten Grades verletzt in die Tagesklinik Tamsweg gebracht.

© FF Rennweg am Katschberg

Am Mittwoch gegen 18 Uhr bog eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau mit ihrem Pkw in Rennweg von der Katschberg Bundesstraße kommend nach links in Richtung Gmünd ein. Dabei übersah sie nach Angaben der Polizei den aus Richtung Gmünd entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 25-jährigen Mann aus dem Bezirk Tamsweg (Salzburg). Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.