Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein eingeschworenes Team: Die Radler-Gruppe mit Karin Jester, die Tag für Tag von Oberdorf über die 10.-Oktober-Straße fährt © KK/ERICH AUER

Mit gutem Beispiel vorangeht die Spittalerin Karin Jester: Sie begleitet mit dem Rad ihre eigenen drei Kinder sowie zwei Nachbarskinder täglich in den Kindergarten und in die Volksschule West. Für die Bio-Bäuerin, die Mitglied der Radlobby ist, hat sich der Schulweg per Rad von Oberdorf durch die 10.-Oktober-Straße sehr bewährt: „Wir ersparen uns täglich vier Kurzstrecken mit dem Auto, für die Kinder ist das Radfahren mittlerweile selbstverständlich und es macht ihnen großen Spaß.“ Wiederholt hat sie erlebt, wie andere Kinder ihre Eltern baten, auch mit dem Rad in die Schule fahren zu dürfen.