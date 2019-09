Facebook

Hochdruckeinfluss bestimmt heute das Wetter © Juergen Fuchs

Hochdruckeinfluss bestimmt am Donnerstag weitgehend unser Wetter. Dabei könnte es zu Beginn des Tages jedoch ein paar dichtere Nebel- oder Hochnebelfelder geben. Diese lösen sich am Vormittag zumeist wieder auf und außerhalb des Nebels gibt es kaum Wolken. Daher scheint dort auch die Sonne und mit der Sonne steigen die Temperaturen bis zum mittleren Nachmittag zum Beispiel in Hermagor und in Spittal an der Drau auf Werte knapp unter 20 Grad. "Das herrschende Wetter hat vor allem für Wetterfühlige positive Effekte, denn die auftretenden Biowetterreize sind zumeist nur schwach ausgeprägt", weiß der Meteorologe Reinhard Prugger zu berichten.