Akkordeonist Daniel Stratznig spielt derzeit im Musical „Cabaret“ in Wien mit. Am Donnerstag und Freitag berichtet der Lendorfer von seinen Südamerika-Abenteuern.

Der Lendorfer Daniel Stratznig hält am Donnerstag und Freitag Vortäge über seine Südamerika-Reise © WILLI PLESCHBERGER