Soviel Müll wurde bei einer vergleichbaren Aktion gesammelt © KK/PRIVAT

Der Umweltschutzverein „1 Piece Each Austria“ lädt am 21. September auf das Nassfeld, um gemeinsam zu wandern und nebenbei die Karnischen Alpen von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz bei der alten Grenze auf dem Nassfeld. Um 12.30 Uhr trifft man sich nach der Aktion beim Gasthof Plattner zum gemütlichen Beisammensitzen. Jeder eingesammelte Zigarettenstummel, jedes Zuckerlpapier zählt, der Müll wird nämlich auch gewogen und dann ein dementsprechend hoher Scheck der Sponsoren (Stadtgemeinde Hermagor, OGV Reisen) an die Tibethilfe Gailtal gespendet. Unter den Teilnehmern werden zwei Essl-Rucksäcke verlost. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.