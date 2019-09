Facebook

Von chaotischen Zuständen spricht man im Unteren Drautal © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Weiterhin hohe Wellen schlagen die neuen Fahrpläne der Kärntner Linien im Unteren Drautal. Zahlreiche Beschwerden sind in den vergangenen Tagen von Lesern der Kleinen Zeitung eingelangt, vor allem was die Anschlüsse aus dem Unteren Drautal nach Spittal und Villach betrifft. Viele Pendler und Schüler brauchen für den Schul- oder Heimweg ungleich länger als zuvor. Teilweise sind die S-Bahnen für Schüler nicht zu erreichen, da sich nicht an die Unterrichtszeiten angepasst wurden.