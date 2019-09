Facebook

Der stellvertretende Pfarrgemeinderatsobmann Sepp Lindner, Diakon Hermann Kelich, fünf engagierte Ministranten, die Vorsitzende des Orgelkomitees, Irmgard Schluder, Provisor Franz Medryk, Bischof Werner Frei-stetter und Dechant Harald Truskaller © KK/HUBERT EGGER

Die erste Orgelweihe seines Lebens war es für Bischof Werner Freistetter, derzeit apostolischer Administrator in Kärnten. Das zeigt, wie selten es vorkommt, dass eine neue Orgel geweiht wird. In Lind im Drautal war es am Sonntag soweit. Im Rahmen des Erntedankfestes wurde auch für die neue Orgel Danke gesagt. Das Instrument mit zehn Registern und 778 Pfeifen ist die erste Orgel der slowenischen Orgelbaufirma Toma Moènik in Kärnten. Zu verdanken haben es die Bürger von Kleblach-Lind dem Engagement des 2014 gegründeten Orgelkomitees unter dem Vorsitz von Irmgard Schluder. Das Komitee sammelte die dafür nötigen 163.000 Euro.