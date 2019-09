In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte in Spittal/Drau einen pyrotechnischen Satz in einem Abfalleimer auf einer Postbus-Haltestelle gezündet. Der Feuerwerkskörper ist in Österreich nicht zugelassen.

Explosion auf Spittaler Bushaltestelle: Die Detonation war so heftig, dass sogar die Seitenscheibe der Haltestellenüberdachung barst und das Dach durchschlagen wurde © Adalbert Rieder

In Spittal/Drau wurde in der Nacht auf Samstag ein Abfalleimer mit einem pyrotechnischen Satz in die Luft gejagt. Die unbekannten Täter haben den Feuerwerkskörper zwischen 2.15 und 2.30 Uhr in einem Abfalleimer an einer Postbus-Haltestelle gezündet. Der Eimer wurde durch die Explosion komplett zerrissen. Das Dach und die Verglasung der Haltestelle wurden beschädigt.