Die Polizei ermittelt nach dem Forstunfall in Großkirchheim © Haselmann

Zwei Forstarbeiter sind Donnerstagnachmittag in Großkirchheim (Bezirk Spittal) in einem Wald auf 1500 Meter Seehöhe tödlich verunglückt. Laut ersten Auskünften der Polizei ist der Unfall bei einer Seilbahn passiert, die in diesem Waldstück zur Holzbringung verwendet wird.