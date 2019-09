Facebook

Montessori-Schüler werden jetzt in Spittal in der Volksschule Ost unterrichtet © Rie-Press

Über 20 Jahre wurde in der Volksschule (VS) West ein Montessori-Schwerpunkt geführt. Seit zwei Jahren gibt es allerdings zu wenige Anmeldungen für erste Klassen. Übrig blieben am Ende des Schuljahres 37 Schüler der 3. und 4. Montessori-Klasse. Diese wurden zum Zankapfel der Politik, der Stadtgemeinde Spittal und der Bildungsabteilung. „Unüberwindbare Klüfte“, auf die von offizieller Seite niemand näher eingegangen war, führten zur Verlegung des Montessori-Zweiges von der VS West an die VS Ost.