Von Olsach, Molzbichl, Rothenthurn soll Schulbus in die Stadt gestrichen worden sein. Fahrplan führt jedoch Verbindung an, die aufrecht sein sollte und die es laut Kärntner Linien auch geben muss.

Mittwoch, 11. September 2019, 6.58 Uhr: Warten auf den Bus der um 6.55 Uhr in Olsach hätte kommen und bis Spittal durchfahren sollte © Camilla Kleinsasser

Für Ärger und Unverständnis sorgt, wie berichtet, der neue Fahrplan der Kärntner Linien, der just mit erstem Schultag am Montag gültig wurde. Betroffenen Eltern zufolge mussten Kinder aus Olsach, Rothenthurn und Molzbichl, die bisher per Bus über die Villacher Straße in die Stadt Spittal zur Neuen Mittelschule (NMS) gebracht wurden, in Rothenthurn in den Zug umsteigen. Statt direkt vor der NMS auszusteigen, hatten die Kinder nur die Möglichkeit vom Spittaler Bahnhof zu Fuß zur Schule zu gehen.