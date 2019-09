Die Umsiedelung der Montessori-Klassen an die Volksschule Ost ist am Montag erfolgt. Eine von Eltern angestrebte Übergangslösung wurde abgelehnt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Montag sind die 3. und 4. Montessori-Klasse in der Volksschule Ost in Spittal untergebracht © RIE-PRESS

Jene Klage, die acht Eltern von Schülern der 3. und 4. Montessori-Klassen gegen die Stadtgemeinde Spittal eingebracht hatten, wurde nun vom Bezirksgericht Spittal zurückgewiesen. So steht es in einer Presseaussendung der Stadt Spittal. Wie berichtet, wurde gegen die Stadtgemeinde als Schulerhalter beim Bezirksgericht Spittal eine Klage wegen der Verlegung der Montessori-Klassen an die Volksschule (VS) Ost eingebracht. Damit sollte eine einstweilige Verfügung zur Erwirkung eines „Umsiedelungsverbotes“ für die beiden Klassen angestrebt werden. Bezüglich der Klage wurde jetzt „Ruhen“ vereinbart. Die Kosten des Prozesses sind von den klagenden Parteien zu übernehmen.