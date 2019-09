Facebook

Henk Melissant, Manuel Merlin, Claudia Gaggl, Marktleiter Gerhard Zerza, Christine Jost und Astrid Koplenig © Salcher

Im Tal von „Slow Food Travel“ eröffnete gestern in Hermagor die „Genuss-Meierei“ der Kärntnermilch. „Meierei ist die einst traditionelle Bezeichnung für eine Molkerei“, erklärt Marketing- und Verkaufschef Wolfgang Kavalar. Rund 600.000 Euro hat die Kärntnermilch für den Umbau ihres Marktes an der Osteinfahrt von Hermagor in die Hand genommen.