Der Pachtvertrag von Wirt Ronny Zarre läuft aus. Am Wochenende wird bei einem Flohmarkt die gesamte Einrichtung verkauft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ronny Zarre bei der Eröffnun des Tanztempels "Almrausch" im September 2017 © NICOLE KARI

Knapp zwei Jahre war Ronny Zarre Pächter der Diskothek Almrausch in St. Peter bei Lendorf. Nun hört der Wirt aus zwei Gründen auf: „Nachdem der Besitzer des Gebäudes in die Insolvenz geschlittert war, hat der Masseverwalter entschieden, alles zu verkaufen. Der neue Besitzer verfolgt mit dem Gebäude völlig andere Pläne. Außerdem läuft auch mein Pachtvertrag aus.“ Zarre, der auf dem Spittaler Burgplatz das Lokal „Mein Café“ betreibt, hat sich entschieden, bei einem Flohmarkt am Wochenende die gesamte Einrichtung des Tanztempels „Almrausch“ zu verkaufen.