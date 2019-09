Weißensee Auf Wandersteig mit Mountainbike gestürzt

49-Jährige blieb mit dem Vorderrad an einer Wurzel hängen und verletzte sich beim Sturz.

Auf einem Wandersteig ist die Mountainbikerin gestürzt © Juergen Fuchs

Mit ihrem Mountainbike stürzte eine 49-jährige Frau aus Linz im Bezirk Spittal/Drau. Mit ihrem Lebensgefährten war sie von der Gajacher Alm in Richtung Alm hinterm Brunn auf einem Wanderweg unterwegs. Auf einem Wandersteig in 1370 Metern Seehöhe, im Gemeindegebiet von Weißensee, blieb sie mit dem Vorderrad an einer Baumwurzel hängen und kam zu Sturz. Sie zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich der linken Schulter zu. Nach Abstieg bis zur Alm hinterm Brunn wurde die Verletzte von der Rettung erstversorgt und ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.