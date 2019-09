Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Bahnhof Rothenthurn müssen Schüler aus Olsach, Rothenthurn und Molzbichl in den Zug © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Für Unklarheiten sorgt der neue Fahrplan der Kärntner Linien just am ersten Schultag am 9. September 2019. Betroffen sind die Kinder, die aus den Orten Olsach, Rothenthurn und Molzbichl die Neue Mittelschule (NMS) oder eines der Gymnasien in Spittal besuchen.