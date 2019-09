In den Bergen hat es am Wochenende bis unter 2000 Meter geschneit. Doch die weiße Pracht bleibt nicht lange liegen. Altweibersommer kündigt sich an.

Das Goldeck präsentiert sich mit einer weißen Schneedecke © Facebook Goldeck-Mein Sportberg

Die Prognosen haben sich bewahrheitet. Am Wochenende sank die Schneefallgrenze ab. In den Bergen, wie den Hohen Tauern und dem Dobratsch, fiel Schnee. Auch im Ausflugs- und Wandergebiet Goldeck freut man sich über die weiße Pracht. "Teilweise hat es sogar unter 2000 Meter geschneit", sagt Reinhard Prugger vom Privatwetterdienst meteo experts in Lienz. Doch der Schnee ist noch nicht von Dauer. Die Böden sind noch so warm, dass der Schnee gleich verschwindet bzw. schon weg ist.