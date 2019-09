Heiligenblut Das Glocknerlamm ist der Gipfel des Genusses

An diesem Wochenende lockt das 17. Glocknerlammfest wieder hunderte Feinschmecker nach Heiligenblut.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nathalie Granögger und Theresa Beer servieren, wie auch das restliche Serviceteam, mit einem Lächeln die kulinarischen Kunstwerke aus der Glocknerlammfest-Küche © Helmuth Weichselbraun

Alle packen mit an. Kassier Philipp Wallner bringt es auf den Punkt: „So ein Fest gelingt nur, wenn alle Vollgas geben.“ Alle das sind sämtliche Vereine aus Heiligenblut und der Umgebung. An die 170 Leute, die hier in Organisation, Arbeit und Unterhaltung ihr Engagement, Können und ehrenamtliche Arbeit einbringen. „Ich danke jedem einzelnen dafür“, sagt Christian Fleißner Obmann der Festgemeinschaft Glocknerlamm.