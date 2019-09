Kleine Zeitung +

Tote Frau in Badewanne Mord an Schwangerer: Jetzt kommt ein dritter Mann ins Spiel

Zeugin sah zehn Tage vor der Tat in Neu-Feffernitz einen Unbekannten am Balkon der dreifachen Mutter. Verdächtiger war zu diesem Zeitpunkt mit der Familie in Kroatien. Handydaten ausgewertet.