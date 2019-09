Facebook

Gerhard Pirih, Martin Aigner, Roland Otto, Peter Buchner und Michael Kager-Foltin (hinten von links) mit den Mitarbeiterinnen Irmi Gressl (vorne links) und Karin Lessacher © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Über fünf Millionen Euro wurden in den Adeg Großmarkt (AGM) in Spittal investiert. Seit 18. Februar wurde der Standort, der Anlaufstelle für mehrere Tausend Großkunden, Gastronomiebetriebe und Vereine von Osttirol über ganz Oberkärnten bis in den Villacher Raum ist, rund sechs Monate lang umgebaut und modernisiert. Nach letzten Finalisierungsmaßnahmen wurde am Donnerstag die offizielle Eröffnung gefeiert.