In den Hohen Tauern ist es zu einem schweren Alpinunfall gekommen (Symbolbild) © APA/Scheer

Alleine war am Mittwoch ein 58 Jahre alter deutscher Wanderer in den Hohen Tauern von der Jamnigalm in Mallnitz zum Gipfel der Romaten Spitze unterwegs. Gegen 17 Uhr wurde er von einem 200 Kilo schweren nachrutschenden Felsbrocken getroffen und eingeklemmt. Der Mann kam dabei kopfüber zum Liegen. Aufgrund des schlechten Empfanges gelang es ihm erst gegen 22.30 Uhr eine kurze Verbindung mit seinem Mobiltelefon herzustellen und einen Notruf abzusetzen.