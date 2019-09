Facebook

Unterstützt wird Anton Possegger (rechts) in seiner Werkstatt vom Osttiroler Fabian Huber © Willi Pleschberger

Es war doch ein gewisses Risiko, als sich Anton Possegger 1994 über der Garage des Elternhauses in Dellach am Millstätter See mit seinem Musikinstrumentenbau selbstständig machte. Nach der Lehre in Seeham bei Salzburg und Gesellenjobs in Wien und Villach wagte der 22-Jährige nach der Meisterprüfung den Weg in die Selbstständigkeit.

Mit viel Fleiß der ganzen Familie – die 71-jährige Mutter stellt heute noch so manches Instrument ins Lungau zu – hat sich Anton Possegger weltweit einen Namen in der Blasmusikszene gemacht: „Ich habe das Glück, mit Robert Hofer einen Konservatoriumsprofessor und guten Freund in unmittelbarer Nähe zu haben, der so manches Instrument testet und mit konstruktiver Kritik nicht hinterm Berg hält.“