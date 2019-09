Facebook

Gemeinsam mit seinem Team steht Adeg-Kaufmann Thomas Alexejew seinen Kunden bei ihrem Einkauf zur Seite © Adeg/Karlheinz Fessl/KK

Thomas Alexejew ist stolz auf seinen Adeg-Markt, den er ganz nach seinen Vorstellungen gestaltet. Und das stets mit einem Lächeln auf den Lippen, denn: „Das Leben ist sauer genug, da gehört ein bisschen Limonade her", so der Jungunternehmer schmunzelnd. Aber nicht nur die Leidenschaft für den Kaufmannsberuf bringt der 22-Jährige mit, auch die notwendige Portion Ehrgeiz. So lautet sein Motto: „Man muss sich immer steigern und darf nie stehen bleiben!“ Seiner Devise treu, nutzt Thomas Alexejew die unterschiedlichen Weiterbildungsangebote und hat bereits die Adeg-Akademie erfolgreich absolviert. Auch Bürgermeister Franz Zlöbl gratulierte dem jungen Kaufmann zur Eröffnung: „Für mich als Bürgermeister ist eine gute Nahversorgung das Um und Auf für eine lebenswerte Gemeinde. Nicht nur ich, sondern auch der gesamte Gemeinderat, hat das Projekt ,Adeg-Markt neu‘ von Anfang an mitgetragen. Wir wünschen ihm viel Erfolg!"