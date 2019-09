Facebook

Die Taucher bei der Suche nach dem vermissten Urlauber © Wasserrettung Ferndorf

Die Leiche jenes deutschen Urlaubers, der am Donnerstag der Vorwoche im Millstätter See ertrunken ist, konnte am Samstagabend mithilfe eines Tauchroboters in 94 Meter Tiefe und rund 140 Meter vom Ufer entfernt geortet werden. Die Wasserrettungen Ferndorf, Döbriach und St. Johann im Pongau konnten den Körper des Vermissten anschließend bergen. Nach dem Körper des Urlaubers ist tagelang im See gesucht worden.