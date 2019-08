Stadtpark Center in Spittal hat Mieter verloren. Acht Geschäftsflächen stehen leer. Am Hauptplatz zieht aber Leben ein. In der Jahnstraße sieht es weniger rosig aus.

Im Stadtpark Center Spittal stehen acht Geschäfte derzeit leer © Nicole Kari

Die Filiale der Modekette Mister*Lady im Stadtpark Center in Spittal schloss im Juli wegen Konkurs. Desigual-Mode ist abgewandert und füllt seit wenigen Wochen einen Leerstand am Spittaler Hauptplatz. Im Einkaufszentrum in der Innenstadt stehen mittlerweile acht Geschäftsflächen leer. Seitens der Centerverwaltung heißt es: „Auskünfte zu den Leerständen erteilt der Eigentümer.“ Dies ist die Immobilienfirma Nuveen Real Estate. Christian Schönhofer-Holler von Nuveen Management Austria GmbH: „Das Einkaufszentrum ist in einer Toplage mit Tiefgarage. Wir bieten aktive Konditionen und sind mit Händlern im Austausch. Mehr können wir nicht tun.“