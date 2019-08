Mit dem dritten internationalen Obertonfestival in Gmünd eröffnet Organisator Manfred Tischitz den Oberkärntnern völlig neue Klangwelten.

Julia Hofer, Manfred Tischitz und Anna-Maria Hefele begeisterten beim Eröffnungskonzert © WILLI PLESCHBERGER

Obertongesang ist in unseren Breiten sehr selten zu hören. Wer diese Gelegenheit ergreifen möchte, hat am Samstag um 20 Uhr im Pankratium in Gmünd die Gelegenheit. Hochkarätige Obertonsänger wie Olena Uutai, die aus Sibirien anreiste, Albin Paulus, Hans Tschiritsch und viele mehr werden zu hören sein. Donnerstagabend wurde mit Anna-Maria Hefele und Julia Hofer das dritte, von Manfred Tischitz organisierte, internationale Obertonfestival eröffnet. Hefele zeigte eine große Bandbreite des Obertongesangs von Alter Musik über Mozartlieder bis hin zu schwedischen Volksweisen und Popsongs.