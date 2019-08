Facebook

Heuarbeit in der Großfragant in den 1930er Jahren © KK/STOTTER

In Flattach gibt es eine historische Rollbahn, die morgen, Samstag, als Themenweg „drunter und drüber“ eröffnet wird. Diese 4,4 Kilometer lange Rollbahn wurde in den Jahren 1906/07 für den Erztransport angelegt. Sie ermöglichte es, den beladenen Hunt – ein viereckiger Kasten mit Rädern – auf Schienen zu einer damals ebenfalls neu errichteten Seilbahn zu schieben. Über die Bahn wurden Kupfer und Schwefel ins Tal transportiert. Vor zehn Jahren wurde mit der Planung dieses Weges begonnen. Bürgermeister Kurt Schober war federführend beteiligt: „In Flattach gab es eine lange Tradition des Kupferbergbaus und der Almwirtschaft. Dies sollte nicht in Vergessenheit geraten, daher war mir der Weg so wichtig. An 15 Stationen wird auf einem leicht erwanderbaren Weg der Arbeitsalltag der Bergknappen, Hirten, Senner und Bergmähder in den vergangenen Jahrhunderten gezeigt.“

Förderschacht in der Großfragant (1916) Foto © KK/BILDARCHIV AUSTRIA